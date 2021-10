Beste gameschool van de wereld ligt in Kortrijk

De titel van "Best Game Design & Development School 2021" is een belangrijke erkenning voor de hogeschool Howest in Kortrijk. De titel wordt uitgereikt door "The Rookies", dat is een internationale toonaangevende organisatie uit de gamesector. "Het mooie is dat de uitreiking komt van mensen uit de game-industrie én dat de portfolio's van de studenten beoordeeld worden", vertelt opleidingsmanager Rik Leenknegt. "Het zijn dus professionals die kijken of de portfolio's van onze studenten voldoen aan de verwachtingen die de industrie stelt aan toekomstige werknemers. Dat dat zo is, is geweldig. Als praktijkgerichte bacheloropleiding kan je niet beter wensen."