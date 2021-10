Huiszoekingen in verschillende drugsdossiers in Geel en Meerhout

Tijdens de huiszoeking in Geel werd er cannabis en speed aangetroffen, naast attributen voor de kweek van cannabis. De politie vond ook gsm’s en cash geld. Een twintiger en vijftiger uit Geel werden gearresteerd, verhoord en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zij kregen voorwaarden opgelegd.



Tijdens de huiszoeking in Meerhout werd in een kelder een kleinschalige, niet-operationele cannabisplantage aangetroffen en ontmanteld. Er werden eveneens enkele gsm’s in beslag genomen. Er werd ook een veertiger aangetroffen. De man is niet gearresteerd maar zal nog worden verhoord. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij ook betrokken is bij de verkoop van verdovende middelen.