Hulplijn voor boeren met problemen wordt overspoeld met oproepen

Er zijn verschillende redenen waarom er dit jaar zoveel oproepen zijn. "Het is begonnen in december vorig jaar," zegt Els Verté van vzw Boeren. "Toen was er niet alleen de coronacrisis, maar ook de Afrikaanse varkenspest waardoor er heel weinig geëxporteerd kon worden." Daarbovenop zijn de voederprijzen sterk gestegen en is de verkoopprijs van varkens erg laag. "Dus steken de boeren nu eigenlijk geld toe als ze een varken verkopen," gaat Els verder. "En dat gaat in sommige bedrijven tot tienduizenden euro's verlies per maand. Dat zijn niet alleen financiële, maar soms ook familiale drama's."