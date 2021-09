In 1 dag 29 wolfskeeshonden erbij: dierenasiel Ninove zoekt extra hulp door onvoorziene drukte

Het is deze week extra druk in Dierenasiel Ninove. Daar vangen ze sinds maandag 29 wolfskeeshonden op, die door de Inspectie Dierenwelzijn in beslag werden genomen. Een familie die honden kweekte als hobby, kon er niet langer voor zorgen. "Maandag kregen we van de Inspectie Dierenwelzijn het bericht dat we ons moesten klaar houden. Ze gingen die dag een inbeslagname doen op een adres in de buurt van Ninove waar er te veel honden zaten", klinkt het bij Martine Van Den Steen van het dierenasiel. "Ik had nooit verwacht dat het om 54 honden zou gaan."

Martine schakelde de hulp in van een ander dierenasiel, Dierenplezier Zennevallei. Dat asiel nam 24 honden onder zijn hoede. "En een van de dieren hebben we moeten laten inslapen. Het beestje zat vol tumoren."