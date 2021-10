Isaak (12) studeert als enige rolstoeler aan sportschool in Hasselt: "Gevoel dat ik er eindelijk bij hoor!"

Na afloop van de tennisles is Isaak de enige persoon in een rolstoel op een drukke speelplaats vol sportieve tieners. “En dat terwijl hij zeker niet de enige jongere is met een motorische beperking die graag sport wil volgen in het reguliere onderwijs”, stelt Peter Vliegen, directeur van de GO! Next Sportschool Hasselt. “Voor leerlingen met mentale beperkingen of leerstoornissen krijgen wij middelen, maar voor iemand zoals Isaak moeten we zelf een uniek kader creëren. We doen dat met plezier, maar lopen vaak tegen muren op omdat we niet over de nodige kennis beschikken. Daarom kijken we richting het kabinet van Onderwijs en Sport om ons te ondersteunen bij het uitbouwen van een aangepast traject. De huidige eindtermen zijn nu eenmaal niet op maat van leerlingen met een fysieke beperking. We hebben een specifiek opgeleide trainer nodig om de jongen bij te staan in zijn sport en andere leraren te helpen bij het stellen van individueel afgestemde doelen. Eigenlijk is deze ondersteuning onontbeerlijk om in de toekomst nog meer jongeren met een motorische beperking de kans te geven om zich in het reguliere onderwijs te ontwikkelen in hun sport.”