Jonge en verzwakte jan-van-gent strandt in Sint-Truiden: "Ik dacht eerst dat het een grote meeuw was"

De jan-van-gent werd opgemerkt door kapper Geert Swartenbroekx uit Sint-Truiden, hij was te voet op weg naar de tennisclub en zag de vogel stil zitten op het voetpad aan het zwembad. "Hij leek op een eend of een meeuw en had grote zwemvliezen, maar toen ik dichterbij kwam, merkte ik dat hij niet kon vliegen. En dan heb ik wat rondgebeld, eerst naar het asiel en een opvang in Zonhoven. Uiteindelijk is het Animal Rescue Team uit Sint-Truiden hem komen ophalen. En die man was heel verrast toen hij de vogel zag." De gestrande vogel is namelijk een jonge jan-van gent, die normaal gezien aan de kust leeft.