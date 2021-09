Journalisten steeds vaker doelwit van geweld en intimidatie: omroepen wereldwijd bundelen krachten

"We hebben altijd gedacht dat de integriteit van journalisten en de persvrijheid, dat dat een gewonnen zaak was. Dat dat niet meer in vraag werd gesteld," zegt CEO van de VRT Frederik Delaplace. Maar steeds vaker worden journalisten bedreigd terwijl ze hun job doen. Dat gebeurt op sociale media, maar ook verbaal en intussen stijgen zelfs de fysieke bedreigingen.

Daarom dus nu een charter om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van persmedewerkers. Want dat is noodzakelijk om journalisten vrij hun werk te laten doen en een democratie goed te laten funtioneren. The Brussels Declaration is getekend door omroepen als BBC, CBC-Canada, Korean Broadcasting Systems en ook VRT en RTBF. Ze engageren zich rond vijf concreten punten:

We verbeteren de veiligheid van journalisten en mediamedewerkers We komen op voor de onafhankelijkheid van publieke omroepen We bevorderen een goed geïnformeerd democratisch debat We ondersteunen een sterk en divers medialandschap voor nieuws We promoten diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie binnen onze eigen organisatie en de samenleving die we ten dienste zijn

Delaplace vat het zo samen: "We roepen op om ervoor te zorgen dat journalisten hun job kunnen blijven doen. Vrijheid van mening betekent ook de vrijheid om die mening te vormen op basis van onafhankelijke, betrouwbare informatie. Maar als je de pers bedreigt dan ondermijn je ook die levensbelangrijke bron van informatie."