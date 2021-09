Kan de politiek iets doen om de hoge energieprijzen aan te pakken? Premier De Croo: "Debat op Europees niveau voeren"

Moet en kan de politiek iets doen? CD&V-voorzitter Joachim Coens stelde gisteren in "De afspraak" onomwonden dat er wel iets mogelijk is. "We moeten niet beloven dat we internationaal die gasprijzen naar beneden krijgen. We moeten niet de hemel beloven als dat niet kan. Maar op de gasprijzen zit een stuk taxatie. Dat is zowel Vlaams als federaal en daarmee kunnen we iets doen."