Kunstwerk met coronahaar van Bart Tommelein: "Het was moeilijk om hem goed te tekenen en het haar erop te kleven"

Burgemeester Bart Tommelein van Oostende (Open VLD) brengt het boek "Lijden en leiden in covidtijden" uit. Het is een terugblik op wat Tommelein zelf "een van de meest complexe uitdagingen uit zijn politieke carrière" noemt.

Tegelijk kwam kunstenares Chantal Oreel uit Westouter er haar werkje voorstellen dat ze maakte met het coronahaar van Tommelein. Toen de kappers door corona lang dicht moesten blijven, had de burgemeester net zoals veel Belgen lange, wilde krullen. Hij kreeg daar toen veel commentaar op. De kunstenares vroeg of ze iets met dat haar mocht doen na de knipbeurt. Het resultaat is een getekend portret van Tommelein waar zijn echt haar is opgekleefd. "Het moeilijkste was om hem goed te tekenen en het haar erop te kleven. Er mocht geen lijm op zijn gezicht terechtkomen."

Tommelein zelf vindt het alvast goed gevonden. "Het is een leuk idee, heel speciaal. Maar zoals bij alle kunst laat ik het aan anderen over om erover te oordelen."