La Palma is 10 hectare groter na vulkaanuitbarsting: versteende lava doet schiereilandje ontstaan

Ruim tien dagen na de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma is het Canarische Eiland meer dan 10 hectare groter geworden. Wanneer de gloeiende lavastroom van de vulkaan zich in het zeewater stort, versteent hij immers, waardoor een soort schiereilandje is ontstaan dat nog blijft aangroeien.