Maasmechelaars zien geen voordelen in een trambus tussen Hasselt en Maasmechelen

Ook John uit Maasmechelen laat zich kritisch uit. "Ik vind dat het hele spartacusverhaal getuigt van te weinig ambitie. Nu we eindelijk eens een Limburgse minister hebben die over deze materie gaat, had die heel wat kunnen doen voor de Limburgse mobiliteit en transport. Minpunten zoals ik ze zie zijn dat er nauwelijks tijdswinst is ten opzichte van de bestaande bussen, er is helemaal geen tijdswinst in vergelijking met de auto. Toegegeven, ze rijdt vier keer per uur in plaats van twee, maar ik moet ook nog naar de halte fietsen en daar wil ik 's avonds mijn fiets veilig terugvinden. Ik ben eerder geneigd om de auto te blijven nemen. Ook als verbinding naar Brussel - via de stations van Genk of Hasselt - zie ik geen verbetering, vroeger hadden we de snelbus die was veel efficiënter. "