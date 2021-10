Man van 44 veroordeeld in Mechelen voor het hardhandig aanpakken van zijn toenmalige vriendin

In december vorig jaar moest de politie tussenkomen nadat hij had geprobeerd haar keel dicht te knijpen. De vrouw was na een ruzie naar de slaapkamer gevlucht en had van daaruit haar bazin gebeld die op de hoogte was van de echtelijke problemen van het koppel. De bazin belde de politie die ter plaatse kwam. Intussen had de man haar ook bij de haren getrokken, een vuistslag gegeven en geprobeerd om haar mond en neus af te dekken. Hij kreeg contactverbod maar toen de vrouw hem had uitgenodigd om te praten, greep hij haar bij de keel. De oudste zoon belde daarop naar de politie. Een tijdje later stond hij opnieuw aan haar woning en verkrachtte de vrouw. Toen haar zoon van 13 hoorde wat er gebeurde, belde hij zijn moeder op haar gsm waarna de man stopte.