Matteo Simoni wordt een geest in het Jenevermuseum van Hasselt

Het is een fictief verhaal dat ingesproken wordt door bekende stemmen en die dienst doen als geesten. “Die geesten zijn de directeur van de stokerij, de meester-stoker, de leerling-stoker, de meesterknecht en de bottelaarster”, aldus museumdirecteur Davy Jacobs. “Via augmented reality duiken zij overal op in de museumstokerij. Aan de hand van audiofragmenten laten zij je ervaren hoe het was om te wonen en te werken in een jeneverstokerij anno 1900. Voor hun stemmen deed het Jenevermuseum een beroep op topacteurs als Matteo Simoni (meesterknecht), Filip Peeters (stokerijdirecteur), An Miller (bottelaarster), Ludo Hoogmartens (meester-stoker) en Robrecht Vanden Thoren (leerling-stoker). Bovendien zorgen extra animaties en video’s ervoor dat wie nog meer wil weten over het opzetten van een beslag, het distilleren van moutwijn, het afwerken met kruidenaroma’s enz. niet op zijn honger – of beter dorst – blijft zitten.”