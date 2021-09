Meer langdurig zieken activeren? Minister Vandenbroucke (Vooruit) belooft ambitieus plan

"Ik zal de komende dagen in het kader van de begrotingsdiscussie een omvattend en ambitieus plan voorleggen", zegt de minister. "Daarbij zullen we niet alleen het actiedomein verbreden naar ambtenaren of zelfstandigen en niet alleen bijkomende acties ondernemen op het vlak van arbeidsmarktregulering."

"Ik wil dat iedereen die erbij betrokken is om een verantwoordelijke bijdrage te leveren zijn bijdrage ook lévert", zegt Vandenbroucke. Hij noemt man en paard: de gewesten moeten veel ambitieuzer, sterker en efficiënter inzetten op activering van langdurig zieken, maar ook de werkgevers, de ziekenfondsen, de artsen en de betrokken zieken moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Allicht vindt de minister van Volksgezondheid in een partner in de Vlaamse regering, want in februari al stelde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een actieplan voor om meer langdurig zieken weer aan de slag te krijgen.