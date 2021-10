Polen voert hard migratiebeleid door: "Foto's getoond van mensen die seks hebben met dieren en kinderen"

Er is daarnaast ook een hele harde retoriek tegen de migranten in Polen. "Zo hebben de Poolse minister van Binnenlandse Zaken en Defensie geprobeerd om aan te tonen dat de migrantenstroom een gevaar zijn voor de veiligheid van Polen, zij vinden dat er strenge maatregelen nodig zijn", vertelt Balliauw. "Zo hebben ze foto's getoond die zogezegd gevonden zouden zijn op de smartphones van migranten. Daar is onder meer te zien dat ze contacten zouden hebben met terreurorganisaties zoals IS: zo dragen ze bommengordels en militaire uitrustingen. Daarnaast zijn er ook pornografische foto's verspreid van mensen die seks hebben met dieren en kinderen. De Poolse staatsomroep - die volgt heel nauw de regeringslijn - heeft die beelden zelfs zonder verwittiging uitgezonden en daar zijn heel veel klachten over gekomen."