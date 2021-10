Mini-recyclageparken op wekelijkse markt in de Mechelse regio

Naast Duffel, staat er ook in Mechelen, Lier, Berlaar, Bornem en Bonheiden de komende maanden één keer per maand op de wekelijkse markt een kraam met mini-containers. Daar kan je allerlei soorten afval aanbieden, zonder dat je ervoor hoeft te betalen. "Alle selectieve materialen, dus geen restafval, die in een boodschappentas of trolley passen, kan je afgeven. Het is dus bijvoorbeeld niet de bedoeling om een parasol te brengen", zegt Filip Van Assche van afvalintercommuncale IVAREM. "Je kan er onder meer wel terecht met klein vlak glas, batterijen, frituurolie, hout, ijzer, drinkglazen of piepschuim. Ook kleine elektro zoals een oude gsm of een tablet mag je er achterlaten".



Begin volgend jaar wordt bekeken of het systeem van de mini-containerparken in de Mechelse gemeenten blijft behouden.