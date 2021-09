Dancings mogen om middernacht weer open: "Het wordt volle bak in de Carré"

Vanaf 1 oktober worden de regels rond luchtkwaliteit, die al van kracht waren in restaurants en cafés, ook uitgebreid naar de discotheken. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 CO₂-deeltjes per miljoen (ppm). "Ik kan op dit moment niet inschatten of onze meter al dan niet in het rood zal gaan. We hebben dat nog niet kunnen testen met 1.500 à 2.000 man in de club. Er is twee weken geleden wel een testevent geweest met 1.500 feestvierders in discotheek Versuz in Hasselt, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend".