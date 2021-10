Nog altijd zijn sommige fruittelers niet in orde met de huisvesting van hun seizoensarbeiders

Het is al een oud zeer, de vaak slechte huisvesting van seizoensarbeiders die vooral in deze tijd van het jaar naar onder meer Haspengouw afzakken. Daar is de fruitpluk immers volop aan de gang en dan zijn er te weinig inlandse arbeidskrachten. De voorbije jaren is de reglementering voor de huisvesting van die seizoensarbeiders verstrengd en heelwat fruittelers hebben ook geinvesteerd, maar blijkbaar niet allemaal.