Onderwijskoepels en vakbonden één front tegen besparingen: "Zal onderwijs in het hart treffen"

"Onberijpelijk", zo noemt Marianne Coopman van het Christelijk Onderwijzersverbond de beslissing. "In het onderwijs moet juist geïnvesteerd worden en niet bespaard. Dat kan niet meer." Daar sluit Koen Van Kerckhoven (Christelijke Onderwijscentrale) zich bij aan. "Iedereen weet dat het onderwijs zich in een lastig parket bevindt", aldus Van Kerckhoven. Hij verwijst onder andere naar het lerarentekort en de dalende onderwijskwaliteit. Besparen is volgens hem dus absoluut nefast. "Ik vrees dat elke vorm van besparing een impact zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs", zegt hij. Dat vindt ook Nancy Libert (ACOD Onderwijs): "Wij gaan niet mee in het besparingsverhaal."