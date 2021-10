De Ensors worden genderneutraal: acteurs en actrices dingen mee naar zelfde prijzen

Nog nieuw is dat vanaf volgend jaar ook remakes in aanmerking komen voor de Ensors. "Een belangrijk beoordelingscriterium is een toevoeging van de eigen Vlaamse creativiteit", zegt Wim Vanseveren, voorzitter Raad van Bestuur van vzw De Ensors.

Enkele prijzen veranderen ook van invulling. Debuut van het jaar wordt belofte van het jaar. “Met de Ensor voor belofte van het jaar willen we een professional in de spotlight zetten die bij het brede publiek nog niet doorgebroken is, maar zich afgelopen jaar wel manifesteerde als iemand om in de gaten te houden", zegt Vanseveren.

Daarnaast heet de Ensor voor internationale doorbraak van het jaar voortaan internationale prestatie van het jaar. "Meer en meer Vlaams talent kan niet eenmalig aan de slag in het buitenland, maar blijft vaak actief betrokken."

De Ensors worden uitgereikt door de Ensor Academie. Iedereen die recent actief is binnen de audiovisuele sector in Vlaanderen kan lid worden. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 januari tijdens het Filmfestival van Oostende.