Oud-burgemeester van veelbesproken Italiaans "migrantendorp" veroordeeld tot 13 jaar cel

Door de rechtbank van Locri is hij nu veroordeeld voor ambtsmisbruik, fraude, verduistering en medeplichtigheid aan illegale immigratie. Hij moet voor 13 jaar en 2 maanden naar de gevangenis. De straf is hoger dan de straf die was geëist door de openbare aanklager: 7 jaar en elf maanden. De gewezen burgemeester moet daarnaast ook een half miljoen euro aan Europese en Italiaanse subsidies terugbetalen. Ook Lucano's vrouw is veroordeeld tot een celstraf. Zij krijgt 4 jaar en 4 maanden.

Lucano had de zware straf niet verwacht en noemt ze "ongezien". "Ik word gestraft voor fouten die ik niet heb begaan", zegt hij. Zijn advocaten gaan tegen de uitspraak in beroep.