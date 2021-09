Pakawi Park verliest opnieuw tijger: "Door een gerichte beet van andere tijger was dier op slag dood"

Voor de medewerkers van Pakawi Park is de plotse dood van Awi opnieuw een zware klap nadat haar broer Paka begin dit jaar overleed na een infectie. “Het leven in een dierenpark heeft veel weg van het leven in het wild”, zegt Pasteels. “We doen ons uiterste best om zo’n incident te vermijden, maar soms maken we jammer genoeg zo’n situaties mee.”