PFOS-vervuiling bij medewerkers Natuurpunt komt niet door werk in gebied rond 3M-fabriek

"Als preventiemaatregel hebben we het beheer van het gebied 6 maanden stopgezet, we wilden geen risicio nemen voor medewerkers en vrijwilligers", verklaart Vandewiele. Maar het natuurgebied heeft onderhoud nodig en nu de resultaten van de bloedtesten bekend zijn kan het werk hervat worden. "Volgende week herbeginnen we met kleine werken. We gaan nog niet in de grond woelen, tenzij dat echt nodig is. En dan is het met handschoenen en mondmasker aan."

Om grote werken uit te voeren wacht Natuurpunt nog resultaten af van een onderzoek van de Antwerpse universiteit. "We gaan kijken of riet, bomen en gras verontreinigd zijn. Afval daarvan wordt verwerkt tot compost en we willen niet dat we de vervuiling op die manier zouden verspreiden."