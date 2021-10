Pictogrammen op Borgerhoutse speelpleinen moeten kinderen met een beperking helpen om zich uit te drukken

“Op de borden staan pictogrammen, dat zijn afbeeldingen die een boodschap overbrengen", vertelt zegt Nadia Ould Aissa van vzw De Wereld van Rayaan. “Er staat bijvoorbeeld een huis, een voetbal, een toilet of een schommel op. Zo kunnen de kinderen duidelijk maken wat ze willen doen als ze zo'n bord aanduiden. Ook een emotie kunnen ze aanduiden, dat ze moe zijn bijvoorbeeld. De borden kunnen ook anderstalige kinderen helpen. Zo zorg je ervoor dat niemand wordt uitgesloten. We hebben deze borden kunnen plaatsen in samenwerking met het district Borgerhout en we hopen dat het ook wordt uitgebreid naar parken en speeltuinen in andere Antwerpse districten waar veel kinderen spelen."