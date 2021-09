Piepjong model Rozan (16) uit Hasselt werd op de trein naar Gent ontdekt door stylist van superster Rihanna

Daarop werd een afspraak gemaakt en bij die ontmoeting klikte het meteen. Hij legde ook uit dat Rozan eigenlijk nog veel te jong was maar dat hij potentieel zag in haar. "Dan hebben we twee jaar fijn samengewerkt. Tom heeft Rozan rustig aan laten kennismaken met de modewereld en ze heeft een paar fotosessies mogen doen. En van zodra ze 16 was, hebben ze haar voorgesteld om te gaan lopen op de catwalk. En zo zijn we eerst in Milaan terechtgekomen bij Prada en op dit moment zit ze in Parijs voor een aantal castings, dus het gaat heel snel", aldus mama Els die trots is maar ook met beide voeten op de grond blijft. Ze mag trouwens zelf haar dochter vergezellen als 'chaperon'.