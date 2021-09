Voormalig minister Karel Pinxten verliest deel van pensioen na gesjoemel bij Rekenkamer, oordeelt Europees Hof

Karel Pinxten was eind jaren 90 minister, en stroomde daarna door naar de Europese Rekenkamer. Die instelling controleert of het geld van de Europese unie goed besteed wordt. Van 2006 tot 2018 was hij lid van die Rekenkamer. Het Europees antifraudeagentschap startte een onderzoek nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld. Pinxten begon zijn politieke carrière bij de christendemocraten maar eindigde die bij Open VLD.