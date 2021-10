PLAN B aflevering #56: Hoe de publicatie van een boek perfect past in de politieke strategie van de PVDA/PTB

Deze week verscheen er een boek van de ondervoorzitter van de PVDA/PTB, David Pestiau, met als titel: "We are one. Manifest voor de eenheid van België". Het boek houdt een pleidooi voor de eenheid van ons land, met het behoud van de federale structuur. In de krant De Morgen zegt de auteur dat “het opmerkelijk is hoeveel we nog gemeen hebben na decennia Vlaams-nationalistische agitatie: onze keuken, strips, sport…" Maar is dat alles wat ons nog bindt? En welke politieke strategie zit er achter dit boek? Dat zijn de vragen van Ivan De Vadder (VRT NWS). Volgens Alain Gerlache (RTBF) wil de PVDA/PTB met dit boek een tweede front tegenover de PS openen.