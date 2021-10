Politie gaat extra controleren op transmigranten op de snelwegparking in Wetteren 

Gemeente Wetteren schakelt extra politiecontroles in op en rond de snelwegparking aan de E40 richting kust, nu er weer meer transmigranten opduiken. Op de snelwegparking kruipen ze in vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de coronacrisis was die problematiek iets gematigder, waardoor ook de veiligheidsmaatregelen wat minder werden opgevolgd. Maar nu zijn de problemen terug en blijkt dat de scheermesprikkeldraad nog hersteld moet worden.

Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) vraagt de lokale politie om extra waakzaam te zijn: "We vragen vanuit de gemeenteraad verhoogde waakzaamheid: meer controles en meer overleg. Daarnaast moeten ook dringend alle eerder genomen veiligheidsmaatregelen opnieuw gecontroleerd worden of ze nog werken, zoals de prikkeldraad. Want we vermoeden dat het aantal alleen zal stijgen nu de coronacrisis wat is gaan liggen. Nu worden al op regelmatige basis mensen opgepakt en meegenomen ter ondervraging, maar we zitten gelukkig nog niet aan het cijfer van voor de coronacrisis. Dat willen we ook vermijden."