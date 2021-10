"Sorry, uitverkocht!" Begint de Brexit zijn tol te eisen in het Verenigd Koninkrijk?

De huidige crisis toont vooral aan hoe sterk de Britse economie afhankelijk is van buitenlandse arbeidskrachten. De Britse regering kan dan wel zeggen dat bedrijven na de Brexit meer Brits personeel moeten opleiden, maar dat neemt tijd in beslag. En willen de Britten wel al dat vaak minder betaalde werk verrichten?

De Britse regering hoopt de brandstofcrisis nu op te lossen door zo'n 150 militairen in te zetten om met tankwagens rond te rijden. Maar dat lijkt een druppel op een hete plaat. Anderzijds wil de regering 5.000 werkvergunningen verschaffen aan buitenlandse chauffeurs om de tankstations en winkels te bevoorraden. Daarnaast zouden nog eens 5.000 werkvergunningen klaar liggen voor plukkers en andere tijdelijke arbeidskrachten waar dringend nood aan is. Ook dat zal niet genoeg zijn. Vorige maand liet de sector nog verstaan dat er nood is aan zeker 100.000 extra chauffeurs om aan de Britse noden te voldoen.

Bovendien staan buitenlandse chauffeurs die vroeger in het VK rondreden, tegenwoordig niet meer te springen om terug te keren. Dat komt omdat – bijvoorbeeld in Polen – de lonen in eigen land intussen sterk gestegen zijn en werken in het VK hen niet zozeer een veel beter leven oplevert. Maar ook trots speelt mee, getuigen Oost-Europese truckers. We moesten weg uit het VK, we waren niet langer welkom, hoor je her en der, maar nu moeten we ineens voor drie maanden terugkeren om het probleem voor Kerstmis op te lossen. Ze bedanken voor de eer.