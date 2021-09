Prijzen aan de pomp swingen verder de pan uit: volle tank van 50 liter benzine kost al 24 euro meer dan 1,5 jaar geleden

Een liter benzine 95 (E10) kost vanaf morgen maximaal 1,647 euro. Dat is 3,7 cent meer dan in juli 2014, de laatste keer dat de benzineprijs zo hoog stond. Het is ook van die periode geleden dat de 'oude' super 95 nog duurder was aan de pomp: het gehalte van biobrandstoffen is intussen al enkele jaren geleden opgetrokken.