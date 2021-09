Staatssecretaris Mahdi na "Pano": "Meewerken aan onderzoek kan slachtoffers aan wettig verblijf helpen" 

De "Pano"-reportage vertelt het verhaal van John. Hij woont al tien jaar in België zonder geldige papieren, maar kan toch werken in ons land via een gehuurde identiteitskaart van iemand anders. Hij moet een groot deel van het loon waarvoor hij werkt afstaan aan de eigenaar van die identiteitskaart, waardoor hij verschillende jobs moet combineren om te kunnen overleven. Volgens John worden heel wat mensen zonder papieren in België op die manier uitgebuit.