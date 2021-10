Recordaantal nieuwe leerkrachten bij Scholengroep Sint-Michiels Roeselare

Een kleine rondvraag leert dat het fenomeen zich ook in andere scholengroepen voordoet. “Onze scholengroep bestaat al 20 jaar maar dit hebben we nog niet meegemaakt. Als er in de loop van het jaar leerkrachten afhaken, dan hebben we geen vervangers meer. En ik vrees dat deze toestand niet meteen zal beteren”, aldus Lefere. “We panikeren nog niet, maar de druk op onze personeelsleden die aan de slag blijven, zal wel groeien. Daarom hebben we een driejaarlijkse cyclus in het leven geroepen met mentoren die de nieuwe leerkrachten begeleiden. Zij kunnen steeds bij hen terecht voor steun en advies, onontbeerlijk voor beginnende leraars.”