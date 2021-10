"Slim" mondmasker checkt ademhaling en kwaliteit van uitgeademde lucht bij kwetsbare personen

"Het mondmasker is bedoeld voor patiënten die problemen hebben met de longen", zegt Cedric Liebens van Nextgenics. "De ernstige COVID - 19 -patiënten komen zeker in aanmerking maar het gaat vooral om patiënten die intensieve verlaten hebben na beademing of na een luchtpijpsnede, een tracheotomie. Ten derde is het mondmasker zeker ook nuttig voor mensen die een longtransplantatie hebben gehad of lijden aan mucoviscidose."