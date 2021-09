BringBondToBrussels: Willemsfonds wil dat volgende Bondfilm zich in Brussel afspeelt

In een filmpje vraagt Imane Belguenani van het Willemsfonds en screen.Brussels om op sociale media plaatsen voor te stellen die kunnen dienen als filmlocatie in Brussel. "Nu de nieuwe James Bondfilm uitkomt zou het ideaal zijn mocht de volgende James Bond worden opgenomen in Brussel. Zie je James Bond al ontsnappen via de bollen van het Atomium? Er is nog nooit een Bondfilm opgenomen in Brussel, dat moet echt veranderen. Daarom vragen we iedereen om met #BringBondToBrussels foto's te plaatsen die kunnen dienen voor een Bondfilm in Brussel."