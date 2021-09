Spookrijder overleden na botsing met vrachtwagen op E403 in Roeselare

Het ongeval gebeurde omstreeks 3 uur in de richting van Kortrijk net voorbij de afrit Izegem. Een Litouwse vrachtwagenchauffeur reed op de rechterrijstrook en werd plots verrast door een spookrijder. De truck en de auto botsten frontaal tegen elkaar. De klap was bijzonder hard.

De spookrijder was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen raakte lichtgewond. Door het ongeval was de E403 in de richting van Kortrijk tussen de afrit Izegem en Roeselare-Rumbeke enkele uren volledig afgesloten voor het verkeer. Waarom de autobestuurder aan het spookrijden was, is nog niet bekend.