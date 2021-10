Stad Antwerpen is aanslepende problemen met liften voetgangerstunnel beu: "Vlaams minister van mobiliteit Peeters moet dringend met oplossing komen"

De stad krijgt regelmatig klachten van mensen die zich niet kunnen verplaatsen van de linker- naar de rechteroever. "Voor mensen die minder goed te been zijn, met een buggy, een scootmobiel of een bakfiets is het oversteken zo goed als onmogelijk geworden", zegt de Antwerpse schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "We vragen aan de minister dat ze met het nodige geld over de brug zal komen om de problemen met de liften nu eens voor altijd op te lossen. Ze zou ook de frequentie van de veerdienst kunnen verhogen. Dat zal voor een aantal mensen al een oplossing zijn". Kennis hoopt ook dat de minister vaart zet achter het dossier van de fietsbrug over de Schelde.