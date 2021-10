OVERZICHT: Steeds meer grootbanken openen kantoren opnieuw

Nu de coronacijfers in Vlaanderen stabiel zijn, willen verschillende grootbanken hun kantoren weer (deels) openstellen voor klanten zonder afspraak. "De inspecteur" deed een rondvraag.



Bij KBC kun je sinds begin september weer gewoon naar het loket zoals vóór corona. En vanaf volgend weekend zijn sommige KBC-kantoren ook weer open op zaterdagvoormiddag.

Bij BNP Paribas Fortis kun je vanaf 18 oktober in de voormiddag opnieuw terecht zonder afspraak in bankkantoren in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel blijft een afspraak verplicht.

Belfius opent begin november opnieuw de grote kantoren, maar vraagt om liefst op voorhand te laten weten wanneer je van plan bent om te komen.

Bij Argenta ligt het wat ingewikkelder. Daar hangt het af van het type kantoor. De meeste kantoren zijn weer open zonder afspraak, maar anderen kiezen ervoor om nog op afspraak te werken. Check dus eerst bij jouw kantoor voor je langsgaat.

Bij ING blijven de kantoren nog werken op afspraak. ING biedt ook de mogelijkheid om een adviesgesprek te doen via videocall. Uit een bevraging van ING blijkt dat 8 tot 9 op 10 van de klanten dat verkiest boven een face to face afspraak. Toch is het opvallend dat veel luisteraars klagen over het feit dat de loketten niet open zijn bij ING.

Moeilijk om bank te bereiken

Het zal voor veel mensen een opluchting zijn dat banken weer opengaan zonder afspraak. In coronatijden verliep het soms niet van een leien dakje om een afspraak te maken. Christine uit Wetteren bijvoorbeeld probeerde haar lokaal bankkantoor van BNP te bereiken. Maar ze wordt altijd omgeleid naar de klantendienst in Brussel waar ze dan soms uren in de wacht hangt om uiteindelijk niet verder geholpen te worden. Uit reacties bij "De inspecteur" blijkt dat veel luisteraars gelijkaardige problemen ondervinden, maar er zijn ook mensen die laten weten dat ze snel en efficiënt geholpen zijn.

Hilde Junius van BNP Paribas Fortis reageert: “We erkennen dat er op bepaalde momenten een probleem was door een grote toename van het aantal telefonische oproepen op piekmomenten. Net zoals andere bedrijven hebben wij ook sinds 2020 een jaarlijkse groei van circa 25 procent in aantal telefonische oproepen dat ook tijdens de vakantieperiode heel hoog bleef. In juli 2021 kregen we bijvoorbeeld 390.000 oproepen, dat zijn er 150.000 meer dan in juli 2019, in pré coronatijd.“

Meer medewerkers aanwerven is nodig

Corona is de boosdoener, volgens Hilde Junius: “De pandemie heeft de relatie met de klant grondig veranderd. Sinds anderhalf jaar is bankieren op afstand de richtlijn. Alle adviesgesprekken gebeuren telefonisch of via videocall”

We doen er al geruime tijd alles aan om de problemen op te lossen, belooft Hilde Junius: “We herschikken de teams zodat we meer mensen kunnen inzetten voor inkomende oproepen en we doen extra aanwervingen.”