Tony Bennett (95) maakt album met Lady Gaga, maar is niet de oudste ooit: een overzicht van krasse muzikale knarren  

Het vermelden waard in dit muzikaal seniorenclubje is hitmachine Burt Bacharach. De man achter onverwoestbare 60's-klassiekers als "Walk on by", "I say a little prayer for you" en "The look of love" maakte vorig jaar, met 91 op de teller, nog nieuwe maar tegelijkertijd vertrouwd aanvoelende muziek met Daniel Tashian.