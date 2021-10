Twee zwaargewonden bij ongeval in Watou

Een auto reed op de hoofdweg van Abele naar Watou. De andere auto kwam uit de zijstraat. De klap was zo hevig dat de auto's weggeslingerd werden naar de gracht en de akker ernaast. Beide bestuurders raakten zwaargewond. Het gaat om een jongeman van 18 en een vrouw van 52, beiden zijn van Poperinge. In één van de auto's zat een hond op de achterbank. Die is opgevangen bij een dierenarts.

Op het kruispunt zijn nog al ongevallen gebeurd. Pieter Verdonck, de marketingverantwoordelijk van brouwerij St. Bernardus, wijst erop dat veel automobilisten te hard rijden op de Trappistenweg. Hij hoopt dat er maatregelen genomen worden om de weg veiliger te maken. "In het weekend is het hier soms heel druk aan de brouwerij. Het zou misschien niet slecht zijn om de maximumsnelheid van 70 naar 50 km/u terug te brengen."