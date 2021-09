Vermiste man in Turkije neemt urenlang deel aan zoektocht... naar zichzelf

Een opmerkelijke plotwending, maar het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Enkele jaren geleden vond er in IJsland een gelijkaardig verhaal plaats. Een groep toeristen zocht toen urenlang naar een andere toeriste, die de bus even verlaten had. De vrouw had zich omgekleed, en haar medepassagiers hadden haar niet herkend. Ook zij zocht urenlang mee in haar eigen zoekactie.