Vijf gewonden bij gasexplosie in Koekelberg

"Rond kwart voor 4 kwamen er verschillende oproepen over een gasexplosie binnen bij de noodcentrale 112", vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Toen we ter plaatse kwamen zagen we dat er een ontploffing had plaatsgevonden in een appartementsgebouw met zeven verdiepingen. Er zijn stukken muur en ramen uit de appartementen geblazen. Gelukkig valt de menselijke balans goed mee. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, vooral in shock en licht gekwetst. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek in de technische koker die tot ontploffing gekomen is en de ontploffing veroorzaakt heeft. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar de appartementen en worden opgevangen in een nabijgelegen school", besluit Walter Derieuw van de brandweer.