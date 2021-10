Zal er dit jaar een griepepidemie zijn? En wanneer laat ik me best vaccineren? 5 vragen en antwoorden

Volgens viroloog Van Ranst reserveren mensen die tot de risicogroep behoren best nu al hun vaccin. “Je moet het vaccin nog niet gaan afhalen, want het is beter om het bij de apotheker te laten liggen.” Als je toch graag al een vaccin in huis hebt, is het belangrijk dat je het op de juiste manier bewaart. “Een vaccin ligt het best in het midden van de koelkast”, weet Van Ranst. “Niet in het eiervakje in de deur want daar is het te warm, en ook niet tegen het koelelement achteraan want dat is dan weer te koud. Als je de koelkast vaak opent en weer sluit, bewaar je het vaccin best ook in een vershouddoosje.”