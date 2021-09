Waar hoef je vanaf morgen geen mondmasker meer te dragen en waar nog wel?

Openbaar vervoer: In de binnenruimtes van het openbaar vervoer en luchthavens moet je nog altijd een mondmasker dragen. Dus in bussen, trams, vliegtuigen, stations, premetrostations of gesloten wachtzalen… moet je nog altijd een mondmasker dragen als je ouder dan 12 jaar bent. Maar aan haltes in de open lucht bijvoorbeeld hoef je dat niet meer.

Wallonië en Brussel: In Wallonië en Brussel blijven de huidige mondmaskerregels gelden. Deze gelden dus ook voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het secundair onderwijs moet je dus een mondmasker dragen als je je verplaatst en in het hoger onderwijs blijft een algemene mondmaskerplicht gelden, en dit omwille van de lage vaccinatiegraad in Brussel.



In Brussel en Wallonië wordt gewerkt aan een coronapas voor o.a. de horeca, maar die regeling is naar verwachting pas tegen 15 oktober rond.



In Brussel kan vanaf 1 oktober wel al gewerkt worden met een Covid Safe Ticket voor discotheken, binnenevenementen met meer dan 50 aanwezigen en buitenevenementen met meer dan 200 aanwezigen.