1 oktober: de dag waarop Brussel achterblijft “Het gaat frustrerend traag”

“Je wilt de mensen die in een zorgvoorziening verblijven een veilige context geven. Daarom zijn we al een tijd vragende partij voor een verplichting in de zorgsector. In de Brusselse regering is er al sinds augustus een akkoord om dat te doen. Daarom dat we ook al langer vragende partij zijn”, zegt de Brusselse minister. “Alles wordt op alles gezet om de vaccinatiegraad te verhogen, zeker bij jongeren. Bij de oudste leeftijdsgroepen zitten we op een vaccinatiegraad van 70-80 procent. Maar ook daar willen we naar omhoog. De focus ligt op de jongeren, om de jongere generatie te overtuigen, want het is in het belang van de samenleving en de solidariteit om te voorkomen dat er geen nieuwe sluiting komt. En dat we het gewone leven kunnen herpakken. Daarom dringen we er echt op aan om zo veel mogelijk te laten vaccineren.”