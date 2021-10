150 jaar Stijn Streuvels: schrijver, fotograaf, speelvogel

Wat natuurlijk de vraag oproept of en in welke mate er een verband is tussen de foto's en de plattelandsromans van Stijn Streuvels. Jeroen Cornilly: "Er is een relatie, al is die soms moeilijk te achterhalen, want bij veel beelden weten we niet van wanneer ze dateren. Maar als je "De vlaschaard" leest en je legt de foto's ernaast die hij rond 1900-1905 heeft genomen, dan voel je de sfeer van die foto’s in het werk en omgekeerd. Ik kan me inbeelden dat hij aan zijn schrijftafel zat met die foto’s bij de hand."