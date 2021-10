19-jarige verdachte van steekpartij in Oostkamp blijft aangehouden

De rechters uit de raadkamer van Brugge hebben beslist dat 19-jarige verdachte van de steekpartij vorig weekend in Oostkamp aangehouden blijft. De jongeman heeft vorige vrijdag op een verjaardagsfeestje bij hem de jongen van 15 doodgestoken hebben. Het slachtoffer zou onuitgenodigd naar dat verjaardagsfeestje gekomen zijn, maar wat er precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. In elk geval voelde de verdachte zich bedreigd en heeft hij de jongen doodgestoken met een mes. Hij werd vorige week al aangehouden voor de moord van de 15-jarige jongen en die aanhouding is nu dus met een maand verlengd.

Patrick Bernard Martens, de advocaat van de 19-jarige verdachte gaat akkoord met de verlengde aanhouding. "Wij hebben niet aangedrongen op een tijdelijke vrijlating en we zullen ook niet in beroep gaan tegen deze beslissing van de raadkamer. Wij zullen zien hoe het onderzoek verder verloopt, maar wij hebben vertrouwen in een correcte behartiging van dit dossier." De verdachte zelf was door de coronamaatregelen niet aanwezig op de eerste verschijning voor de raadkamer. "Maar het gaat niet goed met mijn client", vertelt advocaat Martens. "Hij kan het nog altijd niet geloven. Hij zit in zak en as en eet ook niet meer. Dit heeft hij nooit gewild en mijn client heeft spijt dat het zo is afgelopen."