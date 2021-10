2 auto's uitgebrand in Assebroek: politie onderzoekt mogelijke link met steekpartij in Oostkamp

Naast de auto's is ook de gevel aan het huis beschadigd. Het vuur ontstond rond 4 uur bij 2 wagens, die geparkeerd stonden op de oprit van een alleenstaande woning. De bewoners lagen te slapen en waren zich van geen kwaad bewust. Hun buren merkten de vlammen op en gingen het echtpaar wekken, waardoor ze ongedeerd bleven. De brandweer kreeg het vuur van de personenwagen en de kleine bestelwagen, die in lichterlaaie stonden, snel onder controle. Zo kon de brand niet overslaan naar de woning. Na het blussen van de brand stelde het gerecht een branddeskundige aan voor verder onderzoek naar hoe de brand was ontstaan.

Intussen bevestigde de branddeskundige dat het vuur bij de auto's is aangestoken. De politie onderzoekt nu een mogelijke link met de steekpartij van vorige vrijdag in Oostkamp, waarbij een 15-jarige jongen gestorven is. Er wordt aangenomen dat de steekpartij het gevolg is van een uit de hand gelopen afrekening in het drugsmilieu.

Blijkbaar zou één van de zonen van het huis waar de auto's in brand zijn gestoken, ook in datzelfde drugsmilieu zitten. Zijn vader laat weten dat hij zelf sinds de steekpartij bedreigd wordt. Hij zou de jongen die neergestoken is, ook gekend hebben.