23 transmigranten opgepakt in haven van Zeebrugge: 9 mensen aangehouden

In de haven van Zeebrugge heeft de scheepvaartpolitie woensdagnacht en donderdag weer heel wat transmigranten opgepakt. Agenten vonden in totaal 23 mensen op verschillende plaatsen in de haven. 9 van hen zijn al verschillende keren in de haven gevonden en werden ook al gedagvaard voor het binnendringen in de haven. Nu werden ze opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die de 9 transmigranten heeft aangehouden. Het gaat om mensen uit Algerije, Libië, Tunesië en Marokko, die al een ruime tijd in Zeebrugge zijn om via de haven in Engeland te proberen geraken.

De druk op de haven en op de scheepvaartpolitie van Zeebrugge blijft hoog. 's Nachts proberen transmigranten regelmatig de haven binnen te dringen via goederentreinen. De scheepvaartpolitie heeft ook veel administratief werk als ze transmigranten oppakt, ze moet processen-verbaal opstellen.