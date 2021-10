250.000 ton stenen nodig om diepe kuilen in de Maas op te vullen na wateroverlast 

Het hoogwater in de zomer van 2021 heeft niet alleen langs maar ook in de Maas schade veroorzaakt. Op verschillende plekken heeft de enorme kracht van het water diepe kuilen in de bodem geslagen. Die kunnen soms meer dan 10 meter diep zijn. Dat meldt Rijkswaterstaat in Nederland.

Door die kuilen kan de oever onstabiel worden, en daarom moeten de kuilen weer opgevuld. Vooral in Maasmechelen zijn er enkele plekken in de Maas met van die kuilen, in de deelgemeenten Vucht, Leut en Meeswijk.

Om de kuilen te vullen worden stenen gebruikt. Die worden vooral uit de Ardennen gehaald. In het totaal gaat het om bijna 250.000 ton. De stenen zullen eerst met schepen aangevoerd worden en daarna met vrachtwagens, waarbij de dorpskernen zo veel mogelijk vermeden worden. De werken starten over twee weken en zullen twee maanden duren.