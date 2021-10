3 concrete tips van "De inspecteur" die je tot 350 euro helpen te besparen op je energiefactuur

"De inspecteur" waarschuwde hier al weken geleden voor: energie wordt duurder. Als je nú nog wil veranderen van leverancier is dat niet evident. Interessante tarieven zijn amper nog te vinden. Uiteraard kan je altijd nog kijken of je toch ergens een beter contract vindt, maar goedkoop is het nergens. Heb je een contract met een vast tarief, hou dat dan maar even. Beter kan het voor jou normaal niet worden. Kijk wel even na wanneer dat contract afloopt.